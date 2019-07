Sneukelfietstocht door Oedelem Bart Huysentruyt

15 juli 2019

07u40 0 Beernem De Landelijke Gilde en KVLV Oedelem organiseren op zondag 21 juli hun fietssneukeltoer.

Na de topedities van de vorige jaren met meer dan 700 fietsers is er opnieuw een sneukeltocht met drie voorziene sneukelstops en op de eindplaats vanaf 17 uur een barbecue à volonté. Vertrek en aankomst op de hoeve van de familie Gailliaert Pieter en Coghe Lies in de Knesselarestraat 176 in Oedelem. Er kan gestart worden tussen 13 en 15 uur. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen 12 euro. Inschrijvingen bij Benny Verdonck 0478/87.62.49 of info@lgoedelem.be.