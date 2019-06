Slechts 400 euro boete na dodelijk ongeval met fietsster (72): “Beide partijen zijn onvoorzichtig geweest” Mathias Mariën

07 juni 2019

14u17 0 Beernem Een 66-jarige man uit Oostkamp is mild gestraft voor het ongeval waarbij fietsster Bernise Vanlanduyt (72) om het leven kwam. Volgens de politierechter maakten beide een fout.

Het ongeval gebeurde op 23 juli vorig jaar aan de Europarotonde in Oostkamp. De 72-jarige fietsster uit Oedelem kwam er zwaar ten val en overleed twee weken later aan haar verwondingen. De omstandigheden riepen meteen heel wat vragen op. Aanvankelijk dacht de politie aan vluchtmisdrijf, maar de bestuurder van de betrokken wagen bleek uiteindelijk van niks te weten. “Ik heb niks gehoord of gezien", blijft de 66-jarige man bij zijn standpunt. Ook een deskundige kon niet met zekerheid zeggen of er een aanrijding tussen de wagen en de fiets was geweest. Volgens de advocaat van de nabestaanden maakte dat echter weinig verschil. “Ofwel heeft hij ze aangereden en is ze gevallen, ofwel heeft hij ze gehinderd en is ze gevallen. De fout staat hoe dan ook vast.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Tijdens de vorige zitting ging de zestiger echter resoluut voor de vrijspraak. Volgens hem zag de fietsster hem te laat, schrok ze en kwam ze daardoor ten val. Volgens de politierechter gingen beide partijen in de fout. Zo moest Bernise eigenlijk voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde, maar moest de automobilist de fietsster ook wel opgemerkt hebben. “Het ongeval had kunnen voorkomen worden als beide bestuurders voorzichtiger waren geweest. Door onvoldoende na te gaan of er effectief fietsers naderden is de automobilist enigszins onvoorzichtig geweest”, aldus de rechter. Ze legde de bestuurder een geldboete op van 400 euro, waarvan 240 euro effectief. Gezien de beperkte boete lijkt het erop dat de rechter het aandeel van de 66-jarige chauffeur in het dodelijk ongeval laag inschat.