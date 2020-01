Schoolstraat is geen succes in Kerkstraat Bart Huysentruyt

21 januari 2020

10u16 0 Beernem De tijdelijke schoolstraat in de Kerkstraat in Sint-Joris heeft weinig nut gehad. Zo blijkt uit een evaluatie.

Een schoolstraat is een maatregel om tijdens de drukste momenten de straat rond de school niet toegankelijk te maken voor auto’s. “De belangrijkste knelpunten waren het parkeren op het voetpad en de combinatie van wegrijdende auto’s en toekomende fietsers in de smalle Kerkstraat”, legt burgemeester Jos Sypré (CD&V) uit. “De leerlingen moesten tijdens de proefopstelling in de Kerkstraat uitstappen in de Lattenklieversstraat, waar te snel gereden werd en waar een verkeersdrukte gecreëerd werd. De schoolstraat is geen goede oplossing. In de plaats daarvan wordt in een constructief overleg met de school gekozen om nog enkele verbeteringen door te voeren in de ruime schoolomgeving.”

Er komt een zebrapad aan Pelderijn. In de Lattenklieversstraat wordt de zone-30 aangepakt. Er zullen markeringen ‘30’ op straat geschilderd worden, er wordt bekeken of de borden die de zone aangeven kunnen vervangen worden door grotere borden.