Rozenfeesten bestaat 70 jaar: “De avondmarkt gaat nog altijd mee” Bart Huysentruyt

05 september 2020

15u56 0 Beernem In de bibliotheek van Beernem kan je naar een heel opmerkelijke tentoonstelling gaan kijken. De zeventig jaar oude Rozenfeesten zijn er te bewonderen in woord en beeld. De na-oorlogse kermis op ‘Beernem-platse’ komt op die manier in de kijker.

Van 1950 tot 2020: dat is bijna de volledige tijdspanne van de na-oorlogse geschiedenis van de kermis op ‘Beernem-platse’. Oorspronkelijk was er sprake van de dorpsfeesten, in 1982 werd er gewag gemaakt van de Rozenfeesten. De ‘baccararoos’ werd het symbool. Dat kwam door Bertrand Vandeputte, de rozenkweker die lid was van het bestuur. Er werd ook een rozenkoningin verkozen. De langst lopende activiteit is de avondmarkt, sinds 1977. Ook de sneukeltocht is een traditie. Deze tentoonstelling is een selectie uit méér dan 5.000 foto’s waarvan 2.622 effectief gebruikt. Er is 48 meter fotopapier op 60 cm breed verwerkt. Er zijn 7 digitale kaders waar over diverse thema’s en onderwerpen ongeveer 1.600 foto’s als slideshow te zien zijn.