Rollebaanstraat en Maandagse worden eerste fietsstraten in Beernem Bart Huysentruyt

21 oktober 2019

09u33 0 Beernem De de Rollebaanstaat in het centrum van Beernem en Maandagse aan de Land- en Tuinbouwschool in Oedelem zijn binnenkort de eerste fietsstraten in Beernem. Met deze straten, waar fietsers voor-rang hebben en auto’s achter de fietsers moeten blijven wil Groen, samen met coalitiepartners CD&V en sp.a, meer verkeersveiligheid op straat.

“Ook in onze gemeente zorgt het groeiende autoverkeer voor heel wat uitdagingen: files, onveilig-heid, ongevallen, maar ook heel veel luchtvervuiling”, zegt schepen van Milieu Jan Vanassche (Groen). Bij het Curieuzeneuzenonderzoek van 2018 naar de luchtkwaliteit in Beernem bleek dat de Rollebaanstraat slecht scoorde op het vlak van stikstofdioxide-concentraties: die lagen merkelijk ho-ger dan de drempelwaarde van 20 microgram/m3 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ho-ge NO2-concentraties zorgen voor irritatie van de luchtwegen, verergering van astma of chronische bronchitis en vergroten de kans op een hartaanval. Stikstofdioxide heeft daarnaast ook een negatieve invloed op het milieu door de vorming van smog en draagt bij aan de verzuring van de oceanen. “Vervuilde lucht is vooral voor kinderen en jongeren dramatisch”, vervolgt Jan Vanassche. “Zij zijn het kwetsbaarst. Daarom ook kiezen we voor straten waar ook veel kinderen passeren.”