Roemeense bende riskeert tot 5 jaar cel voor liefst 41 inbraken met buit van in totaal 209.000 euro Siebe De Voogt

09 december 2019

15u13 0 Beernem Vijf Roemenen hangt in de Brugse rechtbank celstraffen tot 5 jaar boven het hoofd voor liefst 35 inbraken en 6 pogingen daartoe. De bende sloeg vooral toe in het noorden van West-Vlaanderen en maakte volgens het parket in drie jaar tijd zo’n 209.000 euro buit.

Het onderzoek ging begin februari vorig jaar van start na inbraken in Beernem en Wingene. De modus operandi was bij beide feiten telkens dezelfde: de daders drongen via het dak van een restaurant binnen in een aanpalend pand. Via het telefonieonderzoek en het onderzoek van achtergelaten schoenafdrukken kreeg de recherche van de politie Het Houtsche een Roemeense bende in het vizier. Vijf leden werden op 20 november vorig jaar opgepakt na huiszoekingen in Oostduinkerke en Veurne. Van daaruit zouden ze sinds augustus 2015 liefst 35 inbraken gepleegd hebben en 6 pogingen daartoe. De meeste daarvan vonden plaats in Koksijde, Diksmuide, De Panne en Veurne.

De Roemenen richtten telkens veel schade aan en hadden het vooral gemunt op horeca- en handelszaken. In totaal maakten ze volgens het parket zo’n 209.000 euro cash geld buit. Ciprian S. (35) en Cristian M. (37) worden aanzien als de kopstukken van de bende. Hen hangt 5 jaar cel boven het hoofd. Hun neef Cosmin-Florin H. (32) riskeren 4 jaar cel. Hun advocaten drongen aan op een mildere straf met uitstel. Ze betwistten het grootste deel van de feiten. Twee kleinere vissen in de zaak riskeren tot 18 maanden cel. Stefan R. (28) en de 24-jarige broer van Ciprian S. kwamen niet opdagen voor hun proces. Uitspraak op 13 januari.