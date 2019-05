Restaurantrecensie: d’Afspanning in Beernem Mathias Mariën

28 mei 2019

14u26 0 Beernem Bij het grote publiek is restaurant d’Afspanning in Beernem wellicht minder bekend. Toch is het een aanrader voor wie houdt van de klassieke, maar lekkere keuken in combinatie met seizoensgebonden gerechten. Het rustgevende kader krijg je er gratis bij.

Wie voor het gebouw staat, zou er niet meteen een restaurant in herkennen. Eenmaal binnen voel je een oase van rust en gezelligheid. We mogen zelf ons tafeltje kiezen en gaan voor een plekje meer achteraan het restaurant.

De gastvrouw laat ons de vrije keuze om een eventueel aperitief aan tafel of in de fraai ingerichte bar te drinken. We kiezen voor de tafel en krijgen bij ons aperitief - een van de vele gins die de kaart rijk is - meteen een hapje voor de eerste honger. Als voorgerecht kiezen we voor de seizoensgebonden gerechten: een soep van asperges en asperges op z’n Vlaams (16 en 17,50 euro). Klassiek, maar de smaken zitten wel meteen goed. Als hoofdgerecht kiezen we voor de filet pur met verse frietjes en champignonsaus (32,50 euro) en de huisgemaakte hamburger (23,50 euro). Hoewel het even wachten is op het eten, maakt de smaak veel goed. De filet pur is perfect gebakken en ook het bijhorende slaatje is - in tegenstelling tot heel wat restaurants - wél smaakvol bereid met een dressing. De hamburger en garnituur zijn eveneens op smaak.

Om af te sluiten kiezen we voor een chocoladedessert met een moelleux (10 euro). Het goede nieuws: die laatste was perfect lopend. Alles bij elkaar is d’Afspanning een uitstekende keuze voor wie houdt van de klassieke keuken in een rustgevend decor.

Adres en praktisch: Bloemendalestraat 2, 8730 Beernem 050 68 38 87 www.afspanning.be

Voorgerecht: €15 - €26

Hoofdgerecht: €22,50 - €36

Nagerecht: €9 - €16

Gesloten op zondag en maandag. Andere dagen open van 12-14 uur en vanaf 18.30 uur.

Onze beoordeling:

Eten: 7,5/10 Comfort: 7,5/10 Bediening: 7,5/10 Sterren: 3,5/5