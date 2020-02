Raadslid wil plek voor graffiti-kunstenaars: “Creëer een zone langs het kanaal” Bart Huysentruyt

09 februari 2020

13u38 0 Beernem N-VA-raadslid Branco Francois wil een graffitizone langs het kanaal in Beernem.

Langs de Vlaamse waterwegen mogen er op bepaalde plaatsen kunstwerken of schilderijen aangebracht worden. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Gemeenteraadslid Branco Francois van N-VA Beernem zag meteen een aantal mooie kansen voor Beernemse kunstenaars. Hij stelde op de gemeenteraad voor om langs het kanaal in Beernem een zone ter beschikking te stellen voor graffiti-kunstenaars.

“Zo is er aan de Ringbrug over het kanaal Ieper-Ijzer een permanent kunstwerk gerealiseerd ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog”, zegt Francois. Het kanaal Gent-Oostende loopt dwars door de gemeente Beernem. Branco Francois, het jongste gemeenteraadslid in Beernem, stelde voor om langs dit kanaal een zone voor graffiti ter beschikking te stellen. “Enkele jaren geleden hadden we in onze gemeente het prachtige project Made in Beernem. Graffiti-kunstenaars kregen toen de kans om de tunnel onder het station onder handen te nemen. Met mijn voorstel kunnen we jongeren en kunstenaars opnieuw de kans geven om te tonen wat ze in hun mars hebben. Daarbij versterken we ook het algemene culturele beeld van onze gemeente.”

Het gemeentebestuur reageerde positief op het voorstel van Branco en staat open voor een permanent project als lokale kunstenaars zich aandienen. Een ruimte onder de brug lijkt daarbij een mogelijkheid. Voorstellen mogen ingediend worden.