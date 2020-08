Politie onderzoekt melding van jongen (10) die werd vastgegrepen door man met bivakmuts in bos Mathias Mariën

23 augustus 2020

09u42

Bron: Eigen berichtgeving, Krant van West-Vlaanderen 59 Beernem De politiezone het Houtsche is een onderzoek gestart naar een mogelijke kidnappoging in het provinciaal domein Bulskampveld in Beernem. Een 10-jarige jongen zou er vastgegrepen zijn door een man met bivakmuts. Volgens de jongen zelf kon hij zich losrukken door luid te roepen.

Rechtstreekse getuigen van het incident zijn er niet. De jongen was dinsdagmiddag samen met zijn grootmoeder en twee zusjes in het bos om een wandeling te maken met zoektocht. Op een bepaald moment verdween de 10-jarige, die wat voorop liep, even uit beeld achter een bocht. Het is daar dat de feiten zich zouden voorgedaan hebben. De jongen beweert te zijn vastgepakt door een man met zwarte bivakmuts. Omdat hij luid riep en zich verzette door te schoppen, zou hij zich hebben kunnen losrukken. De oma hoorde het kabaal en trof haar kleinzoon aan. Van de man waarover de jongen sprak, was evenwel geen spoor te bekennen.

De familie deed aangifte bij de politie, die de zaak onderzoekt. Bij het parket bevestigen ze de melding.