Plannen voor nieuw zwembad in Beernem zijn eindelijk klaar Mathias Mariën

18 augustus 2020

18u15 0 Beernem Na lang wachten zijn de plannen voor het nieuwe zwembad in Beernem eindelijk klaar. Het plan voorziet in een 25 meterbad met acht banen en een instructiebad met een verstelbare bodem dat ook voor duiklessen gebruikt kan worden.

Het huidige Bloemendalezwembad is al lange tijd versleten en dateert al uit 1972. Het nieuwe zwembad wordt gebouwd aan sporthal Drogenbrood en zal wellicht in het najaar van 2022 de deuren openen. Er wordt ook een baby- en peuterbad voorzien. Op deze manier komt een einde aan een lange soap over het zwembad in Beernem. In 2017 bekwam het gemeentebestuur, toen nog bestaande uit CD&V en N-VA, een subsidie van ruim 358.000 euro, maar speelde die weer kwijt. Dat een modern zwembad in de gemeente geen overbodige luxe is, bewijst het veelvuldig gebruik. Zo heeft Beernem een grote zwemclub en twee duikclubs én maken heel wat scholen gebruik van het zwembad.

