Peter Brysse (47) uit Beernem straks wellicht nieuwe nationale voorzitter van Unizo Bart Huysentruyt

23 april 2020

08u51 0 Beernem Ondernemer Peter Brysse (47) is voorgedragen als nieuwe nationaal voorzitter van zelfstandigenorganisatie Unizo. Als zijn aanstelling wordt bevestigd, volgt de Beernemnaar deze zomer Karl Verlinden op.

De Algemene Vergadering van Unizo beslist op 17 juni over zijn definitieve benoeming. Peter Brysse is een volbloed familiaal ondernemer. Samen met zijn echtgenote Kathleen Deraedt runt hij Attent Loyalty & Rewards in Beernem, een kmo gespecialiseerd in waarderingsformules voor medewerkers en klanten. Het echtpaar heeft twee zonen, William (19) en Nathan (17).

Daarnaast is Peter Brysse een Unizo-man in hart en nieren, met een indrukwekkende staat van dienst binnen de organisatie, en dat op alle bestuursniveaus van lokaal over regionaal tot provinciaal en nationaal. Zo is hij onder meer lid van de Raad van Bestuur van Unizo, ondervoorzitter van Unizo West-Vlaanderen, regiovoorzitter van Unizo Noord-West-Vlaanderen en bestuurslid van de lokale ondernemersvereniging in zijn woonplaats Beernem.

“Unizo heeft voor mij altijd al veel betekend”, zegt Peter Brysse, “Als belangenbehartiger, als ontmoetingsplaats voor al wie een eigen zaak runt, als bron van informatie en steun… We zijn een sterke en krachtdadige organisatie, voor en door ondernemers. Dat maakt ons uniek en ik ben daar trots op. Ik beschouw mijn voordracht als nationaal voorzitter dan ook als een eer. Het wordt ongetwijfeld een grote uitdaging, in een niet-evidente periode. Maar ik kijk er heel erg naar uit.”