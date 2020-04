Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren heeft dringend geld nodig: “Inkomsten zijn door coronacrisis volledig weggevallen” Siebe De Voogt

25 april 2020

13u39 0 Beernem Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Beernem raakt stilaan in financiële problemen. Door de coronacrisis vielen al hun inkomsten weg. Bovendien moet het centrum het tijdens de drukste periode van het jaar stellen met 3 in plaats van 10 medewerkers. “Het is niet makkelijk, maar we doen ons best om te overleven", zegt verantwoordelijke Manu Potin.

De huidige coronacrisis treft niet alleen horecazaken en andere winkels, maar ook de asielen en opvangcentra in ons land. Nadat het VOC in Oostende bij de start van de coronacrisis al aan de alarmbel trok, wordt nu ook de financiële situatie bij het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren aan het Bulscampveld in Beernem stilaan onhoudbaar. De vaste kosten blijven oplopen, terwijl de inkomsten door de lockdown volledig zijn stilgevallen. “We mogen geen enkele bezoeker ontvangen, dus alle rondleidingen werden geannuleerd", vertelt centrumverantwoordelijke Manu Potin. “De beurzen gaan niet door en ook onze Groene Winkel is gesloten. Deze waren voor ons een belangrijke bron van inkomsten. De dieren blijven daarentegen wel zorg en voeding nodig hebben. Dat kost handenvol geld.”

Drukke periode

De toekomst voor het opvangcentrum oogt dus niet bepaald rooskleurig. En dat terwijl ze net hun drukste periode van het jaar doormaken. “Het broedseizoen is begonnen en dat valt traditioneel samen met de periode waarin mensen hun tuin beginnen te snoeien”, verduidelijkt Manu. “We krijgen dus heel veel babymerels en andere jongen binnen die uit het nest gevallen zijn of verstoten zijn geworden. Soms gebeurt het dat hun nesten ook gewoon vernield zijn door de snoeiwerken.”

Naast de kleine vogels komen in het centrum ook eekhoorntjes over de vloer of aangereden dieren. Afgelopen dinsdag lag het totaal aantal binnengebrachte dieren op 13. “Achter de schermen zijn we zeven dagen op zeven bezig met hun verzorging. In normale periodes kunnen we rekenen op de hulp van een dertigtal vrijwilligers. Zij mogen door de coronalockdown niet meer komen, op één na. Dagelijks werken we dus met twee vaste medewerkers en één vrijwilliger, terwijl we anders in totaal met tien mensen aan de slag zijn.”

Financiële steun

Om te kunnen overleven doen Manu en zijn ploeg een oproep voor financiële steun. “Dat zou een groot deel van onze zorgen kunnen wegnemen", zegt hij. “Mensen kunnen voor 15 euro lid worden van het VOC Beernem. Een gezinslidmaatschap kost 20 euro. Ook giften zijn natuurlijk welkom. Vanaf 40 euro zijn die fiscaal aftrekbaar. Het welzijn van de dieren is ons doel. We zetten ons elke dag voor 100 procent in en doen ons uiterste best om te overleven!”

Wie het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren wil steunen, kan een bijdrage storten op het rekeningnummer BE95 7785 9857 7658. Vermeld in uw mededeling duidelijk of het om een betaling voor een lidmaatschap gaat of om een gift.