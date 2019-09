Op vraag van basisschool Ter Bunen: schoolstraat in Creytensstraat Bart Huysentruyt

20 september 2019

10u42 0 Beernem Het gemeentebestuur van Beernem start op vraag van Vrije Basisschool Ter Bunen een proefproject voor een schoolstraat in de J. Creytensstraat in Oedelem.

De invoering van een schoolstraat, waarbij een deel van de straat even afgesloten wordt voor de auto, biedt mogelijk een oplossing voor de verkeerschaos tijdens de ochtend- en avondspits aan de schoolpoort. “Ouders kunnen hun kind dan weer te voet of met de fiets naar school brengen. Zo zorgt de maatregel ook voor gezondere lucht, zowel buiten als binnen de school”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Daarom ondersteunde de gemeente een eerste proefproject voor een schoolstraat in de Kerkstraat aan de basisschool van Sint-Joris. Ook Vrije Basisschool Ter Bunen in Oedelem deed een aanvraag voor de invoering van een tijdelijke schoolstraat in de J. Creytensstraat. De proefperiode loopt van 23 september tot en met 25 oktober. Na de proefperiode volgt er een evaluatie met de ouders, de school en de buren. Indien die positief uitdraait, zal het gemeentebestuur overgaan tot de definitieve invoering ervan.