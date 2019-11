Onzekerheid bij Chiro Oostveld verdwijnt: bouwaanvraag is ingediend Bart Huysentruyt

15 november 2019

08u39 0 Beernem Er komt schot in het bouwdossier voor Chiro Oostveld in Beernem. Het langverwachte bouwplan is klaar en goedgekeurd op de gemeenteraad.

Deze week werd het dossier afgerond en de bouwaanvraag ingediend. “Ik hoop dat er nu heel vlug concreet gehandeld kan worden en dat binnenkort de eerste steen gelegd wordt”, zegt Anja Coens (CD&V), die het dossier op de gemeenteraad bracht. “Aangezien dit om een groot project gaat die toch enige tijd in beslag zal nemen, zal de site waar de Chiro wekelijks op zondagmiddag hun activiteiten organiseren voor lange tijd een bouwwerf zijn. Om hun materiaal te stockeren tijdens de werken zijn er al afspraken gemaakt met de gemeente. Ik hoop ook dat de Chiro nauw betrokken is bij de werken.”

Volgens schepen van Jeugd Ruben Strobbe (CD&V) starten de renovatiewerken van de bovenlokalen van de Chiro in het voorjaar van 2020, en zullen de voorbereidingen voor de toekomstige nieuwbouw snel zichtbaar worden op het terrein. “De piste om uit te wijken naar naburige jeugdverenigingen is niet de meest geschikte. Dat zou een verplaatsing betekenen naar Oedelem, Sint-Joris of Beernem.”

