Ongeval met drie wagens op E40 zorgt voor grote verkeershinder Siebe De Voogt

19 juli 2020

15u49 2 Beernem Op de E40 in Beernem zijn zondagnamiddag drie wagens betrokken geraakt in een ongeval. Het incident zorgde voor grote verkeershinder richting kust.

Het ongeval vond even voor 13.30 uur plaats tussen Beernem en Oostkamp. Drie wagens botsten er op elkaar. De klap moet bijzonder hevig geweest zijn, want de voertuigen kwamen tot stilstand verspreid over een afstand van zo'n 200 meter. Het verkeer kon bijzonder moeilijk voorbij en moest aan trage snelheid slalommen tussen de wrakken. De brandweer en opgeroepen takeldienst Vanquathem zorgden voor de nodige signalisatie.

Door het ongeval ontstond flink wat verkeershinder richting kust. In een mum van tijd stond er een file van enkele kilometers lang. De federale wegpolitie besloot op een bepaald moment zelfs om de oprit van de E40 in Beernem af te sluiten voor het verkeer. Even na 14.45 uur werden de drie rijstroken opnieuw vrijgegeven voor het verkeer en loste de file zich mondjesmaat op.