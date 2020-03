Ondanks hevig protest: provincie kent vergunning toe voor twee windturbines in Beernem Bart Huysentruyt

17 maart 2020

16u36 4 Beernem In haar zitting van 12 maart heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning verleend aan de nv W-Kracht voor de bouw van twee windturbines. Die komen langs de E40-autosnelweg in Beernem.

Het is opmerkelijke dat de provincie de vergunning toekent, want er kwamen 28 bezwaren binnen en ook de gemeenten Beernem en Aalter gaven negatief advies. Dat deden ook de Provinciale Omgevingscommissie en de Dienst Omgeving-Ruimte. “De deputatie is van oordeel dat de windmolens mooi ruimtelijk gebundeld kunnen worden met de E40 en de spoorweg Oostende-Brussel, en dat de hinder en impact voor de omgeving beperkt is”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).

De deputatie zal samen met het Agentschap Natuur en Bos vleermuisbeschermende maatregelen nemen. Er worden ook geen hoogstammige bomen gekapt. Al in 2018 werd een vergunning aangevraagd door W-Kracht. Toen was dat voor drie windturbines. De provincie keurde die aanvraag ook goed, maar daar kwam protest tegen.