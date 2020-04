Nieuwe uitbater gevonden voor restaurant Bulskampveld Bart Huysentruyt

17 april 2020

11u25 2 Beernem Er is een nieuwe uitbater gevonden voor het restaurant van provinciedomein Bulskampveld in Beernem. Urbancafé Lippensveld heeft het gehaald in een gunningsprocedure van drie andere kandidaten. Ze krijgen een concessie voor vier jaar.

“We zijn verheugd dat er na een lange zoektocht een nieuwe uitbater is aangesteld”, zegt raadslid Isabelle Vandenbrande (N-VA). “Met het vernieuwend concept hebben we er vertrouwen in dat het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld de uitbaters krijgt die het verdient.”

In mei of juni open

Sinds eind september 2019 is het restaurant bij het provinciaal domein Bulskampveld gesloten. De provincie West-Vlaanderen besliste de concessie met de vorige uitbater te verbreken. Het provinciebestuur was daarna op zoek naar een nieuwe uitbater. De concessie heeft als doel de uitbating van de cafetaria, feestzaal en terras voor zijn rekening te nemen. In het lastenboek is voorzien dat de concessieovereenkomst ingaat op 1 mei en een duur heeft van vier jaar. De nieuwe uitbater streeft er naar om de cafetaria in de loop van de maand mei of juni te openen, hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de corona-maatregelen.

Uit het juryverslag blijkt dat de inschrijver een zeer creatieve en vernieuwende visie heeft op de uitbating. Dit vertaalt zich ook in het originele concept van Urban foodbar, waarbij de natuur naar binnen en het terras wordt gebracht. Er is veel aandacht voor een vlotte werking tijdens piekmomenten, daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de (natuur)beleving van de klanten. Kernwoorden zijn energiek en creatief. De nieuwe uitbater zal ook een grondige investering uitvoeren aan de zaak om zijn concept naar voor te brengen.