Nieuw onthaalgebouw, betere parking en nieuwe paden in Bulskampveld Bart Huysentruyt

20 november 2019

07u38 0 Beernem Het provinciaal domein Bulskampveld in Beernem krijgt een nieuwe parking, een onthaalgebouw en een nieuw plein. De Vlaamse Landmaatschappij, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Beernem investeren liefst 1,3 miljoen euro. “Het domein wordt steeds aantrekkelijker", vindt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a).

De Vlaamse Landmaatschappij is initiatiefnemer voor dit uitvoeringsdossier van 1,3 miljoen euro. Zij investeren ook de grootste som voor alle nieuwigheden in en rond het domein. De provincie West-Vlaanderen staat in voor 350.000 euro, de gemeente Beernem draagt 85.000 euro bij. “Het grootste deel van het budget gaat naar de aanleg van een onthaalplein, het bouwen van een onthaalpaviljoen en het verbeteren van de recreatieve infrastructuur op en rond de parking”, zegt gedeputeerde voor Natuur Jurgen Vanlerberghe (sp.a).

Avontuurlijke wandellus

Het eerste werk dat begin volgend jaar van start gaat, is het verplaatsen van het hoogspanningscabine aan de ingang van de parking. Die cabine is noodzakelijk voor de bouw van het onthaalpaviljoen. “Als provincie West-Vlaanderen investeren we mee in de bereikbaarheid en toegankelijkheid het provinciedomein Bulskampveld”, zegt Vanlerberghe. “De toegang tot het bezoekerscentrum is onlangs aangepakt en de aantrekkelijkheid voor jonge gezinnen met kinderen is verhoogd met een nieuwe avontuurlijke wandellus. Met de aanpak van parking ‘Aanwijs’ trekken we die lijn door. De provinciale domeinen vormen een speerpunt in onze beleidsdoelstelling, dus zetten we in op toegankelijkheid, bereikbaarheid en beleving. Deze realisatie beantwoordt daar perfect aan.”

Ook kruispunt wordt aangepakt

Het aandeel van de gemeente in het project is de heraanleg van het stukje Heirweg op de gronden van psychiatrisch centrum Sint-Amandus en de aansluiting van de riolering. “We zorgen ervoor dat het afvalwater van de woningen in de omgeving wordt gezuiverd”, zegt schepen van Openbare Werken Claudio Saelens (CD&V). De werken zullen aangevat worden in het voorjaar van 2020. “Dat is een mooie investering, want Bulskampveld is een toeristisch visitekaartje voor Beernem”, vult schepen van Toerisme Jan Vanassche (Groen) aan. Tegelijk wordt ook het kruispunt Aanwijs aangepakt: er wordt een bypass gecreëerd waardoor het kruispunt langs de Reigerlostraat met de Torenweg en anderzijds de Heirweg uit elkaar worden getrokken.

Tea-room

Nog dit: de tea-room van Bulskampveld zoekt al een tijdje naar een overnemer. De provincie hoopt tegen begin 2020 een nieuwe uitbater te vinden.