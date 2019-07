Nieuw logo voor jarig jeugdhuis The Nooddle Bart Huysentruyt

03 juli 2019

09u53 0 Beernem Het Beernemse jeugdhuis The Nooddle heeft een nieuw logo.

Het jeugdhuis viert volgend jaar de 25ste verjaardag en verdiende een nieuwe huisstijl. “We hebben een studente, gespecialiseerd in grafische technieken, aangesteld om de jeugd te bevragen over wat ze belangrijk vonden in het nieuwe logo”, zegt jeugdconsulente Marlies Talloen. “Het jeugdhuis heeft na een kwarteeuw nog altijd haar reden van bestaan in Beernem. De werking steunt op vrijwilligers, die we hard nodig hebben.” Met het nieuwe logo is een feestjaar ingezet. “We bekijken momenteel wat we kunnen doen om deze unieke verjaardag in de kijker te zetten”, besluit Marlies Talloen.