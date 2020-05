Nederlandse vrachtwagen belandt in gracht naast E40 Siebe De Voogt

18 mei 2020

17u41 2

Beernem Op de E40 in Beernem is maandagnamiddag een Nederlandse vrachtwagen in de gracht beland. De bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond even na 16 uur plaats. De Nederlandse bestuurder reed in de richting van het binnenland, toen hij ter hoogte van Beernem de controle over het stuur van zijn vrachtwagen verloor. Hij raakte van de snelweg af en belandde op z'n zij in de gracht. De bestuurder moest door de hulpdiensten uit z'n cabine geholpen worden, maar zat niet gekneld. Hij werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn vrachtwagen werd door de takeldienst uit de gracht gehaald. De hinder voor het verkeer bleef al bij al beperkt.