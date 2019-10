N-VA wil vernieuwing fietspad Parkstraat tussen rondpunt en kanaalbrug Bart Huysentruyt

11u05 0 Beernem Oppositiepartij N-VA vraagt dat de gemeente werk maakt van een nieuw fietspad tussen het rondpunt en de kanaalbrug in de Parkstraat.

“Een nieuw, vrijliggend fietspad achter de bomenrij lijkt op termijn een goede definitieve oplossing”, zegt Gijs Degrande (N-VA). “In afwachting pleiten we met N-VA voor het vervangen van de slecht liggende betontegels door asfalt. Vorig jaar maakt Vlaamse minister van Mobilteit Ben Weyts (N-VA) al middelen vrij voor de vernieuwing van het fietspad in de Parkstraat vanaf de kanaalbrug tot aan de Stationsstraat. “Het eerste deel van de Parkstraat kan niet achter blijven. De betontegels liggen er zeer slecht bij. Een eenvoudige ingreep kan al een wereld van verschil betekenen. Vorig jaar hebben we deze aanpak vanuit het bestuur nog voorgesteld bij het Agentschap Wegen en Verkeer. We blijven vragende partij en dringen aan op verder overleg.”