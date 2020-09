Man valt jongen lastig op terugweg van school: politie onderzoekt klacht Siebe De Voogt

16 september 2020

14u35 1 Beernem De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar een klacht over een jongen die afgelopen maandag zou lastiggevallen zijn door een man op de weg tussen Assebroek en Oedelem. Ook een eventuele link met de vermeende ontvoeringspoging van vorige maand in Bulskampveld wordt bekeken.

Het waren de ouders van het slachtoffer, dat rond de 12 jaar oud zou zijn, die begin deze week klacht indienden bij de politie Het Houtsche. Hun zoon zou maandag met z'n fiets vertrokken zijn naar huis vanop z'n school. Op de weg tussen Assebroek en Oedelem werd hij naar eigen zeggen benaderd door een corpulente man met een blauwe short en eeb wit marcelleke aan, die zich verplaatste op een paarse fiets. De man zou een tijdje achter de schooljongen gereden hebben en hem regelmatig hebben aangesproken.

De politie deed na de aangifte nazicht in de buurt, maar kon geen verdachte oppakken. “Er is een onderzoek aan de gang, maar in het belang van het onderzoek kunnen we niet meer commentaar kwijt”, zegt commissaris Rudi Vanlerberghe. De speurders onderzoeken onder meer of er mogelijk een link bestaat met de vermeende ontvoeringspoging die vorige maand zou hebben plaatsgevonden op het provinciedomein Bulskampveld in Beernem. Een 10-jarige jongen beweerde toen dat een man met bivakmuts hem had proberen vastgrijpen.