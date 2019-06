Man krijgt voorwaardelijke celstraf voor brandstichting in woning van eigen zus Siebe De Voogt

13 juni 2019

14u40 4 Beernem Een 24-jarige man heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 40 maanden gekregen voor een brandstichting in de woning van z’n zus in Oedelem. D.V. was naar eigen zeggen gefrustreerd, omdat ze hem kort voordien op straat had gezet.

Het jonge gezin van de vrouw was de avond van 17 november gaan eten bij een vriend, toen er in hun woning langs de Bruggestraat in Oedelem brand uitbrak. Het koppel was de woning volop aan het renoveren. De bijna volledig afgewerkte bovenverdieping raakte door het vuur zwaar beschadigd. De benedenverdieping stond nog in ruwbouw en liep vooral waterschade op. Al snel was duidelijk dat de brand aangestoken was. De branddeskundige trof op de eerste verdieping op twee plaatsen brandhaarden aan.

Gefrustreerd

Een verdachte werd de avond zelf nog opgepakt. Het bleek om de broer van de eigenares te gaan. D.V. (24) was na de feiten naar zijn moeder gevlucht en werd daar in de boeien geslagen. “Hij is een aan lager wal geraakte jongen”, vertelde de procureur. “Hij was op het moment van de brandstichting zwaar onder invloed van alcohol en zorgde al langer voor problemen in zijn gezin.” V. had kort voor de feiten onderdak gekregen bij zijn zus, maar die vroeg hem uiteindelijk haar woning te verlaten. “Mijn cliënt kon nergens meer terecht en stond er alleen voor”, pleitte zijn advocaat. “Hij was gefrustreerd en dronk de dag van de brandstichting flink wat alcohol. Hij kon niet meer binnen in de nachtopvang en besloot zijn slaapzak te gaan ophalen in de woning van zijn zus. Hoe hij de brand precies heeft aangestoken, herinnert hij zich niet meer. Hij wist wel dat er niemand woonde en wilde dus zeker niemand verwonden.”

D.V. mag na het vonnis de gevangenis verlaten. Hij moet zich de komende jaren wel laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem. Zijn zus, haar man en hun verzekeraar kende de rechter in totaal zo’n 32.000 euro schadevergoeding toe. Dat bedrag kan later nog oplopen.