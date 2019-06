Man die masturbeert als meisje (17) passeert, moet haar verhuiskosten betalen Bart Boterman

21 juni 2019

11u07 6 Beernem Een 28-jarige man uit Beernem die telkens op zijn balkon masturbeerde toen er een 17-jarige meisje passeerde, heeft van de rechter de probatie-opschorting gekregen. Geen straf dus, maar wel heel wat voorwaarden waaraan hij zich moet houden. Hij moet ook de verhuiskosten van het slachtoffer betalen.

De feiten vonden plaats tussen december 2017 en juni 2018 in het centrum van Beernem. De beklaagde woonde in een appartement dicht bij het flatgebouw waar het slachtoffer woonde. “Als ze ’s morgens naar school vertrok, werd ze wekelijks geconfronteerd met een pervert. Hij keek haar aan en masturbeerde. Dat bleef aanhouden en mijn cliënte was radeloos en bang. Als ze hem niet zag, had ze schrik dat hij achter haar aanliep. De moeder van het slachtoffer stapte naar de politie, maar die kon niets doen zonder bewijzen”, sprak de advocate van het slachtoffer in de rechtbank.

De moeder besloot haar dochter te vergezellen, maar telkens iemand mee was, ging de man terug binnen in zijn appartement. Tot het meisje er zelf in slaagde om een duidelijke foto te nemen. De politie hield het balkon in kwestie vervolgens in het oog en betrapte de man op heterdaad. Hij werd opgepakt op 5 juni vorig jaar. Intussen had het gezin al besloten om te verhuizen en dat gebeurde kort daarna.

Doordat zijn vriendin zwanger was, bleven seksuele betrekkingen uit. Hij kanaliseerde zijn erecties op een foute manier Advocaat van B.D.P.

Het Openbaar Ministerie vorderde 1 jaar cel voor exhibitionisme en belaging. De advocaat van beklaagde B.D.P. (28) stelde dat zijn cliënt nogal fel leed aan ochtenderecties. “Doordat zijn vriendin zwanger was, bleven seksuele betrekkingen uit. Hij kanaliseerde zijn erecties op een foute manier. Ik wil niet minimaliseren, maar het meisje kon hem toch ook gewoon negeren? Het ging om het balkon van de derde verdieping. Dan moet je toch al serieus omhoog kijken”, sprak de verdediging.

De rechter verleende de gunst van de probatie-opschorting. De man kreeg geen straf, maar moet zich laten begeleiden voor een eventuele problematiek en mag uiteraard geen nieuwe feiten plegen. De rechter zag wel een causaal verband tussen de verhuis en het exhibitionisme en de belaging. B.D.P. werd veroordeeld tot het betalen van 1.122 euro verhuiskosten aan de moeder van het slachtoffer en 500 euro aan het geviseerde meisje.