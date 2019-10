Levenloze lichaam van vermiste Monique Willart (38) aangetroffen Siebe De Voogt

08 oktober 2019

16u35 5 Beernem In Wingene is vorige vrijdag het levenloze lichaam aangetroffen van Monique Willart (38) uit Beernem. Dat bevestigen parket en politie. De vrouw was sinds begin augustus vermist.

Twee maanden na haar verdwijning worden de zoekacties naar de 38-jarige Monique Willart stopgezet. Het levenloze lichaam van de vrouw werd vrijdag aangetroffen in Wingene, zo bevestigen de politie Het Houtsche en het parket van Brugge. Monique Willart verliet op 3 augustus haar woning in de Stationsstraat in Beernem en was sindsdien spoorloos. Speurders kamden de voorbije maanden tot twee keer toe een visvijver uit naast de E40 en doorzochten ook verschillende keren het kanaal Gent-Brugge-Oostende. De zoekacties leverden geen enkel spoor op, tot afgelopen vrijdag. De precieze doodsoorzaak van de vrouw is nog niet gekend, maar van kwaad opzet zou voorlopig geen sprake zijn.