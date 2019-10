Legionella in zwembad Beernem: bad is wéér gesloten Bart Huysentruyt

29 oktober 2019

10u51 0 Beernem Er zijn opnieuw problemen in het zwembad van Beernem. Er zou sprake zijn van legionella. Het bad is sinds maandag gesloten.

Op de website van de gemeente is sprake van een technisch defect, maar er zou dus ook sprake zijn van een legionellabacterie. Om die te bestrijden moeten de leidingen gespoeld worden. Het zwembad is al zeker tot donderdag dicht. Zwemmers moeten in de tussentijd naar een ander zwembad in de buurt. Het zwembad van Beernem is al jaren een zorgenkind en moet dringend vervangen worden door een nieuw. Daar zijn ook plannen voor, al zitten die nog in een beginstadium. Het Bloemendalezwembad in Beernem ging eerder dit jaar vier maanden dicht voor herstellingswerken. Pas sinds augustus was het weer open.