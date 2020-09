Leerlingen LTI Oedelem verkopen zelfgekweekte frambozen Bart Huysentruyt

22 september 2020

08u31 0 Beernem Voor het eerst verkopen de leerlingen van het Land- en Tuinbouwinstituut (LTI) in Oedelem hun zelfgekweekte frambozen. Die hebben ze vorig jaar geplant.

Sinds eind mei, in volle coronatijd, werd hard gewerkt om de frambozenteelt te doen slagen. Op dat moment moest het allemaal even zonder de hulp van de leerlingen gebeuren. “Gelukkig kunnen ze de oogst nu wel meepikken”, zegt Isabelle Willems. “Sinds vorige week zijn de eerste herfstframbozen te koop op ons bedrijf. Naast frambozen kan je momenteel ook bij ons terecht voor pompoenen, prei, selder, venkel en peterselie.” De openingsuren zijn dit schooljaar licht gewijzigd. Van maandag tot vrijdag is het bedrijf open van 13 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.