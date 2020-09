Lani Wittevrongel rijdt zondag in Koksijde BK meisjes nieuwelingen: “Dit jaar zijn er heel veel kanshebbers” Hans Fruyt

18 september 2020

21u49 0 Beernem Niet alleen meisjes en jongens junioren strijden zondag in Koksijde om de Belgische wegtitel. Ook meisjes nieuwelingen werken hun BK af. Vorig jaar haalde Lani Wittevrongel in Lendelede het BK-podium. De meid uit Beernem botste op Marith Vanhove, intussen topfavoriete bij de junioren.

Eind juli 2019 was de zilveren medaille van Lani Wittevrongel, lid van de crossploeg Bike Advice-Itaf, een aangename verrassing. Intussen richt het meisje zich voornamelijk op het wegwielrennen. Ze voldeed aan de kwalificaties voor de Topsportschool en zit sinds begin deze maand in Gent op internaat. Wat betekent dat ze haar trainingen voortaan overdag kan afwerken. Het maakt haar tot een van de kanshebbers op de nieuwelingendriekleur.

“Heel moeilijk om rond dit Belgisch kampioenschap iets te voorspellen”, beweert Lani Wittevrongel. “Een topfavoriete, zoals Marith Vanhove vorig jaar, is er niet. Heel wat meisjes nieuwelingen zijn aan elkaar gewaagd. Ze maken allemaal evenveel kans op de titel. Daarbij denk ik aan Jade Linthoudt, Febe Jooris, Anna Vanderaerden, Cléo Kiekens en Dina Boels. De titelstrijd zal ook een heel ander verloop kennen. Vorig jaar reden de meisjes nieuwelingen in Lendelede een aparte wedstrijd. We gingen met een tiental rensters samen naar de laatste rechte lijn. In Koksijde rijden we samen met de meisjes junioren. Net voor de eerste doortocht van de junioren aan de streep beginnen wij aan ons kampioenschap. De junioren zullen ons heel snel bijbenen. Neen, ik ga me niet focussen op die junioren, ik probeer vooral de meisjes nieuwelingen in de gaten te houden. Draait het toch uit op een sprint dan wordt Anna Vanderaerden een belangrijke opponente. En Jade Linthoudt ook want in de sprint is zij veel verbeterd.”

Het BK-parcours in Koksijde – meisjes nieuwelingen werken vijf ronden van 11,1 km af – is voor Lani Wittevrongel een onbekende. Tijdens de opwarming voor de titelstrijd gaat ze kennismaken met de omloop. De rensters moeten elke ronde over de Hoge Blekker, de hoogste duin aan de Belgische kust. “Net als vorig jaar probeer ik een medaille te pakken”, verklapt Wittevrongel haar ambitie. “Zilver en brons zou mooi zijn, goud schitterend.”