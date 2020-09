Landbouwers uit Beernem slaan koolstof op in de bodem in strijd tegen klimaatopwarming Bart Huysentruyt

20 september 2020

11u41 0 Beernem Vijf landbouwers uit Beernem werken mee aan een pilootproject om koolstof in de bodem op te slaan. Ze stellen daarvoor hun landbouwgronden ter beschikking. Koolstof speelt een belangrijke rol in de klimaatopwarming. Zo zaaien ze bijvoorbeeld grassen waar ook al maïs groeit.

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden en zo klimaatopwarming tegen te gaan. Vijf Beernemse landbouwers werken mee aan een pilootproject om op gemeentelijke gronden koolstof in de bodem op te slaan. Hiermee wil de gemeente de CO2 -uitstoot van het gemeentelijk wagenpark gaan compenseren. Dit kan bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Beernem ondertekende namelijk het tweede burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie dat onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot tot doel heeft.

Biomassa

De gemeente wordt in dit pilootproject bijgestaan door Inagro die als partner meewerkt aan een Europees project ‘Carbon Farming’. In dit project begeleiden experts landbouwers die koolstof willen opslaan in de bodem. “Op basis van wetenschappelijk onderzoek selecteerden we een set aan bovengrondse en ondergrondse landbouwtechnieken waarmee een boer CO2 uit de atmosfeer permanent vastlegt in de bodem”, vertelt Evelien Lambrecht, projectleider van Inagro. “Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. De gekozen technieken zorgen ervoor dat de bodem de koolstof zo goed en zoveel mogelijk vasthoudt.”

Onderzaai van gras bij maïs

De gekozen maatregelen zijn allemaal praktisch uitvoerbaar met het huidige machinepark en leveren een maximaal rendement. Enkele voorbeelden van de gebruikte landbouwtechnieken zijn: de inzet van vanggewassen en het niet scheuren van grasland, onderzaai van gras bij maïs en een goed graslandbeheer. “Deze technieken laten de natuur toe haar werk te doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof bindt in de bodem”, zegt Lambrecht. “Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Meer koolstof in de bodem heeft ook nog als extra voordeel dat de bodem weerbaarder wordt tegen klimaatextremen.”

Uitstoot van vijf wagens

Met de toegepaste technieken slaan de landbouwers nu in Beernem bij benadering 3,2 ton koolstof op, wat overeenkomt met de gemiddelde uitstoot van vijf wagens op jaarbasis. Het is een kleinschalige start op een goede 5 hectare. Mogelijk worden in de toekomst nog meer landbouwers bij het project betrokken.