Kunstkenner Filip Crul (67) overleden Bart Huysentruyt

02 april 2020

09u55 3 Beernem In Beernem is kunstenaar Filip Crul overleden. De vader van VRT-stem Charlotte Crul is 67 jaar geworden.

Crul was artiest, kunstkenner, levensgenieter, docent, restaurateur van schilderijen, dierenliefhebber en een boeiend verteller van verhalen. Hij was onder meer betrokken bij de Angora Kleinveeclub in Brugge. “We hielden legendarische vergaderingen in Lissewege, bij Gratiën Dendooven”, herinnert Brugs schepen en goede vriend Nico Blontrock zich. “Dat gebeurde om er onder meer het themadier voor de jaarlijkse show te kiezen. Waarbij Filip steevast niet alleen het beest in kwestie begon te tekenen, maar ook het geluid dat dat dier voortbracht, etaleerde.”

Hij toonde zijn liefde voor dieren ook in zijn tuin in Beernem, maar vertelde ook graag honderduit over Brugge. “Hij bulkte van de anekdotes”, zegt Blontrock. “Een paar weken geleden had ik Filip nog aan de lijn. En nu, plots, is hij niet meer.” Filip Crul is overleden na hartfalen.

Omwille van de coronacrisis heeft de uitvaartdienst voor Filip Crul in intieme kring plaats.