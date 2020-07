Kindjes vullen oud Beernems schoolmuurtje met Lego-blokjes: “Zo willen we aandacht vragen voor dit stukje erfgoed” Bart Huysentruyt

19u32 0 Beernem Op het Gemeenteplein in Beernem kreeg het oude schoolmuurtje van de vroegere gemeenteschool een kleurrijke toets. Kindjes vulden de gaten in het stukje erfgoed op met Lego-blokjes. “We willen de aandacht vestigen op de waarde van dit erfgoed”, zegt initiatiefneemster Trien Demeyer (39).

Het fenomeen heet ‘dispatchwork’, waarbij mensen gaten in monumenten opvullen met kleurrijke Lego-blokjes. Het is de Erfgoedraad van Beernem die het idee van Trien volgde. Ze vestigen daarmee de aandacht op het belang van erfgoed en uiteraard pleiten ze voor zoveel mogelijk restauratie van beschermde monumenten. In Antwerpen gebeurde het al bij drie monumenten, in West-Vlaanderen is het een primeur. “Mijn grootvader, die in de gemeenteraad van Beernem zat, was al strijdvaardig voor dit oude schoolmuurtje”, vertelt initiatiefneemster Trien Demeyer (39). “Ik vind het mijn plicht om de aandacht nog eens op dit muurtje te vestigen.” Het waren de kindjes van Trien en hun schoolvrienden die de muren opvulden met Lego-blokjes.