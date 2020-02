Keunebilk is eerste officiële naam voor trage weg in Oedelem: “Koppeltjes hebben hier nog veel plezier beleefd” Bart Huysentruyt

20 februari 2020

17u41 0 Beernem In Beernem heeft de eerste ‘trage weg’ een officiële straatnaam gekregen. Het gaat om Keunebilk voor de verbindingsweg tussen Govaertstraat en Lettenburg in Oedelem.

Er kwamen vier voorstellen binnen, waaronder Keunebilk, de naam die deze trage weg zal krijgen. “Keunebilk is de naam die de oudere Oedelemnaars geven aan de weide waarlangs de wegel loopt”, zegt schepen van Erfgoed Patricia Waerniers (CD&V). “De weide was in hun tijd zeer bekend omdat het ook de plaats was waar koppeltjes zich terugtrokken voor wat privacy bij een feestje in Den Tap, de huidige parochiezaal. Dan was het ‘ga je mee naar de Keunebilk?’ een veel gehoord zinnetje.”

De voorkeur van de Cultuur-en Erfgoedraad ging uit naar Keunebilk, omdat het een naam is met geschiedenis op die locatie en omdat het bewaren van de dialectterm keun ook interessant is. “De komende jaren willen we verder werk maken van de herwaardering van de trage wegen, omdat ze op mobiliteitsvlak belangrijk zijn”, vult burgemeester Jos Sypré (CD&V) aan. “Door ze een naam te geven, geven we ze karakter en maken we ze meer kenbaar.”