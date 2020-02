Kerkfabriek schenkt woningen voor opvang van daklozen en vluchtelingen Bart Huysentruyt

03 februari 2020

12u56 0 Beernem De gemeente Beernem en de kerkfabriek van de Heilige Maria Moeder Godskerk (HMMG) slaan de handen in elkaar om extra woningen aan te bieden voor de opvang van sociaal kwetsbare doelgroepen.

Sinds 1 november 2019 huurt het OCMW via de kerkfabriek HMMG twee nieuwe panden in Beernem. De ene woning zal door het OCMW in gebruik genomen worden als Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor mensen die internationale bescherming in België hebben aangevraagd. Er zijn in totaal drie verschillende adressen op het Beernemse grondgebied waar een maximum van 16 asielzoekers opgevangen worden.

De andere woonst wordt een crisiswoonst om de inwoners van de gemeente in noodsituaties te huisvesten. Dat gaat van dak- en thuislozen tot mensen die te maken krijgen met een brand. “Om adequaat te kunnen optreden in geval van acute dakloosheid huurt het OCMW van Beernem al twee crisiswoningen, met deze woning komt er een derde bij", zegt schepen van Sociaal Beleid Vicky Reynaert (sp.a). “Deze woningen bieden een tijdelijke oplossing die mensen toelaat zich te stabiliseren en op zoek te gaan naar een kwalitatieve woning aan een betaalbare prijs. Om het behoud van huisvesting en het herstel te bevorderen, wordt een aangepaste begeleiding aangeboden.”