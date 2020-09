Kenny Verduyn ontvangt met VVC Beernem Club Roeselare: “Vrank en vrij voetballen” Steve Dinneweth

18 september 2020

13u41 0 Beernem Promovendus VVC Beernem A heeft zijn competitiestart in tweede provinciale A allerminst gemist met een knappe 0-1-zege op het veld van Varsenare. Zaterdagavond speelt het team van Kenny Verduyn in eigen huis tegen Club Roeselare.

De kampioen van afgelopen seizoen in derde provinciale B heeft zo al meteen de eerste drie punten van het nieuwe seizoen beet. “Het is natuurlijk bijzonder leuk om op die manier te kunnen starten”, vertelt Verduyn. “We moeten echter toegeven dat het een gevleide overwinning was, maar zeker ook niet gestolen. Als je niet scoort, kun je niet winnen en daar zat het minimale verschil tussen beide teams.”

“Zoals elk seizoen is het ook nu weer wat zoeken in de beginfase. Als nieuwkomer in de reeks wordt het hoe langer hoe moeilijker als de eerste zege op zich laat wachten”, gaat Verduyn voort. “In principe kun je dan als kampioen nog wat door in de flow van het voorgaande seizoen, maar daar schiet nu natuurlijk niet veel meer van over. Desalniettemin hebben we de nul meteen weggeveegd en is de druk bijgevolg volledig weg de komende weken. We kunnen vrank en vrij spelen, wat ons hopelijk nog wat extra punten zal opleveren.”

Uitschieters

De volgende tegenstander Club Roeselare pakte eveneens de volle buit met ruime 3-0-cijfers op eigen veld tegen Loppem. “Ze hebben zich serieus versterkt in het tussenseizoen met enkele klinkende namen op het wedstrijdblad. Volgens mij kunnen ze ver geraken in deze reeks. Zelf hebben we nog niks, maar het vertrouwen zit goed en dat belooft voor de komende weken. We houden weliswaar de voetjes op de grond. Dit seizoen kan iedereen tegen iedereen winnen. Echte uitschieters zijn er niet, zowel niet aan de top van de linkerkolom als aan de staart van de rechterkolom. Wij ambiëren in eerste instantie het behoud en willen graag een vaste waarde worden in tweede provinciale. De combinatie met onze B-ploeg is op die manier ideaal”, klinkt het tot besluit.

Thomas Moerman liep vorige week een neusbreuk op en is net als De Vlieger (achillespees) twijfelachtig. Stijn De Craemer (hamstrings) is nog niet inzetbaar.