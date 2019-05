Kapelletjesverkrachter riskeert 8 jaar cel in beroep: “Als een roofdier op zoek naar een prooi” Jeffrey Dujardin

23 mei 2019

17u17 0 Beernem Een 51-jarige man uit Beernem riskeert in beroep een celstraf van 8 jaar, omdat hij in Assebroek een meisje van haar fiets sleurde en probeerde te verkrachten. Bart D., alias de Kapelletjesverkrachter, is in 2004 al eens tot 10 jaar cel veroordeeld voor vijf verkrachtingen. De man bleef in beroep ontkennen dat hij haar achtervolgde.

Het 21-jarige slachtoffer van Bart D. uit Beernem was op 17 juli 2017 op de terugweg naar huis na een avondje stappen met vriendinnen. Rond 0.30 uur merkte ze ter hoogte van het kruispunt van de Astridlaan en de Michel Van Hammestraat in Assebroek een oude Mercedes op die haar achtervolgde.

Chemische castratie

“De zaak doet toch denken aan de feiten in Antwerpen met Julie Van Espen”, zegt haar advocaat Frank Scheerlinck in beroep. “De beklaagde sneed haar de pas af en trok het T-shirt van mijn cliënte kapot. Hij deed haar pull naar boven en ging bovenop haar liggen. Haar strottenhoofd werd dichtgeknepen en hij dreigde ermee haar te vermoorden als ze lawaai zou maken.” Het slachtoffer slaagde erin haar moeder te bellen die in de buurt woonde. Zij kon de belager van haar dochter wegjagen. Pas een tiental maanden na de feiten kregen de speurders Bart D. in het vizier. Ze vonden een duidelijke link met een zaak uit het begin van de eeuw, waarin de rechtbank in 2004 een vonnis velde. Bart D. kreeg toen 10 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling van de regering voor vijf verkrachtingen. Zijn meest brutale feit pleegde hij 16 jaar geleden in Gistel. Hij volgde toen een koppeltje naar een kapel. Onder bedreiging van een vuurwapen verkrachtte hij een jong meisje, terwijl haar vriendje moest toekijken. Volgens meester Scheerlinck is er maar één straf die zal werken, “Chemische castratie lijkt me de enige oplossing.”

Een roofdier

In eerste aanleg kreeg de serieverkrachter een celstraf van 4 jaar en legde 5 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank op. Het parket ging hier niet mee akkoord en ging in beroep. “We vorderen 8 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling”, aldus de procureur-generaal in beroep. “Deze man is als een roofdier op zoek naar een prooi. Hij heeft geen enkel schaamtegevoel over de feiten en blijft ze ook betwisten. Daarnaast is er een groot risico op recidive.” De man blijft in beroep ontkennen dat hij haar achtervolgde. “Hij was uit geweest op de Gentse Feesten en nadien nog met zijn zus en was op zoek naar een frituur”, zegt zijn advocaat. “Hij zag de burgerlijke partij plots en voelde een drang. En dan is gebeurd wat gebeurd is. Maar hij is spontaan gestopt. Hij dacht: ‘Dit is niet meer normaal wat ik doe’ en is in zijn auto gestapt en weggereden”, aldus de advocaat die de bevestiging vroeg.

Bart D. kreeg het laatste woord, waarin hij zijn verontschuldigen aanbood. “Ik heb er spijt van. Ik voelde plots die drang. Ik ben gestopt om op mijn zus te wachten, maar die passeerde niet en toen zag ik dat meisje. Toen ik haar vast had en ze begon te bijten, dacht ik bij mezelf: ‘Waar ben ik mee bezig’? Ik ben in mijn auto gestapt en weggereden.” Volgens de beklaagde was het ook de eerste keer dat hij die ‘drang’ voelde. Uitspraak op 21 juni.