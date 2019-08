Exclusief voor abonnees Kalle de kraai is het opmerkelijke huisdier van een gezin uit Oedelem: “Een intelligent beestje, maar vol kattenkwaad” Siebe De Voogt

29 augustus 2019

14u40 7 Beernem Een gezin uit Oedelem heeft sinds een jaar een opmerkelijk huisdier rondlopen. Pieter Declerck (41) bracht een tamme kraai groot alsof het z’n eigen kind was. De vogel kreeg de naam “Kalle” en leeft in een eigen hok in de tuin. Ze heeft zelfs haar eigen Facebookpagina. “Kalle is een bijzonder intelligent beestje, maar houdt ervan om kattenkwaad uit te halen”, lacht de man.

Kalle de kraai kwam iets meer dan een jaar geleden toevallig bij het gezin van Pieter Declerck (41) terecht in de Akkerstraat in Oedelem. “We troffen ze op een dag aan onder enkele bomen in de buurt”, vertelt de man. “Het beestje was uitgehongerd en had veel te weinig pluimen. Het was wellicht uit een nest gevallen en kon niet vliegen.”

