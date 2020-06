Jaar cel voor man die z'n gehandicapte dochter uit haar rolstoel trok en aan haar haren van de trap sleurde Siebe De Voogt

19 juni 2020

09u52 9 Beernem Een 54-jarige uit Beernem heeft in de Brugse rechtbank 1 jaar cel, de helft met uitstel, gekregen voor zwaar geweld tegenover zijn gehandicapte dochter. P.W. trok de vrouw uit haar rolstoel en sleurde haar aan haar haren van de trap. Hij vroeg tevergeefs de vrijspraak.

De feiten speelden zich af tussen 15 en 28 januari 2018 in de woning van P.W. De man had kort voordien een nieuwe partner leren kennen en was daarom met zijn gezin naar Beernem verhuisd. De nieuwe relatie veroorzaakte strubbelingen in het gezin. Op een bepaald moment liepen de spanningen zo hoog op dat de Beernemnaar zijn 24-jarige gehandicapte dochter, die een mentale leeftijd van 14 jaar heeft, van de trap sleurde aan haar haren en verscheidene vuistslagen gaf. Tijdens een ander incident trok de man de vrouw uit haar rolstoel en duwde haar van de trap.

De zus van het slachtoffer was volgens het parket getuige van de zware mishandeling. Haar vader was niet aan zijn proefstuk toe en kreeg in 2007 van de raadkamer al eens de opschorting van straf voor de onmenselijke behandeling van zijn gehandicapte dochter, die op dat moment nog minderjarig was.

Zelf beweerde P.W. dat zijn dochters alles verzonnen, omdat ze jaloers waren op zijn nieuwe partner. Zijn advocaat benadrukte dat het slachtoffers ‘slechts’ een blauw oog, gekloven lip en enkele blauwe plekken had, terwijl de feiten gruwelijk beschreven werden. Hij achtte het mogelijk dat het slachtoffer zélf van de trap gleed en zo haar verwondingen opliep. De rechter volgde die stelling vrijdagmorgen niet. Aan het slachtoffer kende hij een schadevergoeding van 850 euro toe.