Isolde Lasoen op zesde BunkerRock Bart Huysentruyt

22 juli 2019

17u22 0 Beernem De zesde editie van BunkerRock op de markt in Oedelem staat op zaterdag 24 augustus op de agenda.

De editie van vorig jaar trok 600 muziekliefhebbers naar de markt in Oedelem. Het is een organisatie van vzw Den Bunker en het gemeentebestuur. Er is muziek van Mooneye, dat dit jaar de wedstrijd De Nieuwe Lichting van Studio Brussel won. Daarna is het aan Isolde Lasoen met haar project Isolde XL. Afsluiten gebeurt met Food Fighters, een coverband van de Foo Fighters. Zij zullen de markt doen daveren.