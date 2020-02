Indie-popband Smashing Birds heeft met ‘Dark matters’ tweede EP klaar Bart Huysentruyt

08u39 0 Beernem Beernemnaar Bram De Muynck en zijn band Smashing Birds hebben een tweede EP klaar. Die lanceren ze op donderdag 20 februari.

De plaats is opgenomen samen bij de Kortrijkse producer Dimitri Desmet, bekend van de band SX. Vooruitgeschoven single ‘Spirits’ werd eerder al gereleased en kreeg mooie recensies online. “Dark matters is een themaplaatje geworden”, zegt Bram De Muynck. “Duistere verleidingen zijn nooit ver weg, maar verpakt in een poppy jasje uit de jaren tachtig met veel klaterende gitaren en elektronische drums.” Je kan de nieuwe muziek van de band met Oost- en West-Vlaamse wortels al beluisteren op Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer en YouTube.