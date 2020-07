Inbrekersbende riskeert tot 4 jaar cel voor 8 inbraken in bedrijven en winkels Siebe De Voogt

20 juli 2020

14u22 0 Beernem Vier Roemenen riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 4 jaar voor 6 inbraken en 2 pogingen daartoe in bedrijven en winkels over gans Vlaanderen. De verdachten drongen telkens binnen via het dak en maakten duur werkmateriaal buit: in totaal voor meer dan 230.000 euro.

Het onderzoek naar de bende ging op 17 oktober 2018 van start na een inbraak bij Strobbe Engineering in Beernem. In het bedrijf werd die dag voor zo’n 20.000 euro aan werkmateriaal gestolen. Met hulp van camerabeelden kregen de speurders een wagen in het vizier die mogelijk gebruikt werd bij de feiten. Op basis van het voertuig en telefonieonderzoek konden vier Roemeense verdachten worden geïdentificeerd. “We konden hen nog linken aan 7 bijkomende feiten", stelde procureur Saskia Schepens maandagmorgen in de Brugse rechtbank. “Telkens drongen de verdachten via het dak binnen om duur werkmateriaal te stelen.”

Twee verdachten spoorloos

De Roemeense inbrekers sloegen volgens het parket ook nog toe in onder meer Zonnebeke, Verviers, Kuurne, Deinze en Waregem. Adrian E. (35) wordt aanzien als het kopstuk van de bende, maar kon op vandaag nog niet gevat worden. Ook Catalin M. (33) bleef uit de klauwen van het gerecht. Het parket vorderde voor beide mannen respectievelijk 4 en 2 jaar cel.

Claudiu A. (29) ging zichzelf aanbieden bij de politie, toen hij hoorde dat hij geseind stond. De man riskeert 37 maanden cel en geeft toe dat hij betrokken was bij 4 inbraken. Zijn advocaat Jorn Verminck drong aan op een milde straf. Voor Liviu V. (31) vroeg het parket 30 maanden gevangenisstraf. Hij wordt aanzien als chauffeur van de bende en werd gevat in Duitsland. Volgens zijn raadsman Thomas Gillis liet V. zich meeslepen door Claudiu A. Beide mannen kenden elkaar nog van een dossier in hun thuisland, waarbij ze 12 jaar geleden veroordeeld werden voor een poging tot doodslag. V. bekende dat hij bij 3 inbraken aanwezig was en vraagt een straf, waarvan een deel met uitstel. Vonnis op 31 juli.