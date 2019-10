Inbrekersbende lijkt het vooral gemunt te hebben op eten en drank: ook Tuin & Dier Lataire slachtoffer Siebe De Voogt

25 oktober 2019

15u44 4 Beernem Bij verschillende inbraken in Beernem en Oostkamp zijn de voorbije nachten etenswaren en drank gestolen. Het lijkt erop dat een inbrekersbende met een speciale voorkeur in de regio aan het werk is. Ook tuin- en dierenspeciaalzaak Lataire kreeg woensdagnacht ongewenst bezoek. “Het is al de zoveelste inbraak in enkele jaren tijd”, zuchten de zaakvoerders.

De inbrekers sloegen op bijzonder professionele wijze toe in de winkel langs de Sint-Jorisstraat in Beernem. Ze probeerden volgens de politie Het Houtsche eerste een raam van een deur in te slaan. Toen ze langs die weg niet binnen geraakten, maakten ze een gat in de toegangspoort langswaar ze de winkel konden betreden.

Eten en drank

Opvallend genoeg wisten de daders exact hoe ze het alarmsysteem konden omzeilen. “We vermoeden dan ook dat ze overdag al eens op bezoek waren geweest om de situatie te bestuderen”, vertellen de zaakvoerders. “Het alarm is op geen enkel moment afgegaan. Meer zelfs: de inbrekers demonteerden het volledige systeem. Camerabeelden hebben we dus niet, want die werden meegenomen.” Veel waardevolle spullen namen de inbrekers niet mee. “Ze stalen enkele walkie-talkies waarmee we intern communiceren, maar maakten daarnaast enkel wat koekjes en blikjes cola buit. De grootste kost zal nog de vervanging van ons alarmsysteem zijn, al zijn we daarvoor gelukkig verzekerd. De beveiliging installeerden we enkele jaren terug na verschillende inbraken in onze zaak. Veel heeft het deze keer niet geholpen.”

Wellicht dezelfde bende sloeg woensdagnacht ook toe in het bedrijvencentrum op domein De Herten in Oostkamp. Ook daar maakten de daders, naast enkele laptops, etenswaren en blikjes cola buit. In dezelfde buurt zouden ook braaksporen gevonden zijn op de poort van een bedrijf. Donderdagnacht werd dan weer ingebroken in een woning langs de Erkegemstraat. Dieven forceerden er een deur en namen binnen verschillende spullen mee. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de inbraken.