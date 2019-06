Inbrekers stelen geld bij twee inbraken in woningen Siebe De Voogt

04 juni 2019

16u36 0 Beernem In Beernem werd maandag ingebroken in twee woningen. Telkens werd cash geld gestolen.

De inbraken vonden maandag in de loop van de dag plaats in de Scherpestraat en Hubert d’Ydewallestraat. In de Scherpestraat doorzochten de daders het volledige huis. Ze namen uiteindelijk de vlucht met cash geld. Ook in de Hubert d’Ydewallestraat werd geld gestolen uit een woning. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar beide inbraken. Van de daders is voorlopig geen spoor.