Inbrekers dringen op brutale wijze binnen in woning Siebe De Voogt

28 november 2019

16u50 0 Beernem Enkele inbrekers hebben woensdag op klaarlichte dag toegeslagen in een woning langs de Stationsstraat in Beernem. Ze sloegen een raam aan diggelen op een balkon en namen de vlucht met juwelen.

De inbraak vond plaats tussen 15.30 en 18 uur. De daders klommen op het balkon voor de slaapkamer van het huis en sloegen het raam in. Ze doorzochten binnen alle kamers en kasten en richtten flink wat wanorde aan. Volgens de slachtoffers werden verschillende ringen en wat cash geld gestolen. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart. Van de daders is voorlopig geen spoor.