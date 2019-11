Inbrekers dringen binnen in twee woningen: nog geen duidelijkheid over buit Siebe De Voogt

13 november 2019

Beernem Inbrekers hebben dinsdag toegeslagen in twee woningen in Beernem en Oedelem. Over de precieze buit bestaat nog geen duidelijkheid.

De bewoners van een huis in de Cipressenstraat in Beernem stelden dinsdagavond omstreeks 19.45 uur vast dat dieven aan de achterzijde een venster hadden stukgeslagen. De daders doorzochten de volledige woning, maar het is vooralsnog onduidelijk of ze ook iets konden buit maken. Een uur eerder werd ook in de Karel Stroobandtstraat in Oedelem al een woninginbraak vastgesteld. Ook daar sloegen de inbrekers een raam stuk en doorzochten ze alle kamers. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de inbraken.