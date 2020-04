Helft geplande huwelijken uitgesteld door corona-maatregelen Bart Huysentruyt

28 april 2020

13u43 0 Beernem Door de coronacrisis worden de helft van de Beernemse huwelijken uitgesteld. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Lode Vanneste (N-VA) aan burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Door de strenge corona-maatregelen zijn momenteel enkel het bruidspaar en de getuigen toegelaten tijdens de ceremonie. Een versoepeling van de huwelijksmaatregelen is pas mogelijk vanaf 19 mei. Tussen 3 april en 23 april vonden er op deze aangepaste manier twee huwelijken plaats in Beernem. Eén plechtigheid werd afgelast. Tussen 23 april en 1 juli vinden er 10 huwelijken plaats, waarvan er ondertussen 4 werden uitgesteld.

Gemeenteraadslid Lode Vanneste vroeg daarom aan het gemeentebestuur om huwelijken voortaan live te streamen. Zo kunnen ouders, familie en vrienden de huwelijksplechtigheid toch volgen. Daarnaast vroeg hij om kosteloos een nieuwe datum te geven aan de mensen die trouwen onder de corona-maatregelen. “Op die tweede plechtigheid kan iedereen wel aanwezig zijn en kunnen er ook nieuwe huwelijksfoto’s getrokken worden”, zegt hij.

Livestream niet mogelijk

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) vindt het livestreamen geen goed idee. “Volgens de gemeentelijke ICT-dienst is het waarschijnlijk technisch onhaalbaar om een huwelijk te streamen in de huidige trouwzaal en is het daarom moeilijk om dit op korte termijn te realiseren”, zegt hij.

Positief nieuws is wel dat wie zijn huwelijk uitstelt, kosteloos een nieuwe datum krijgt. Ook voor wie trouwt of al getrouwd is onder de strenge corona-maatregelen, is de gemeente bereid om een nieuwe datum te geven.