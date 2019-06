Hele zomer keramische kunst in Schepenhuys Bart Huysentruyt

19 juni 2019

Komende zomer worden de inwoners en bezoekers van Groot-Beernem getrakteerd op een mooie tentoonstelling met keramische kunst in het Schepenhuys.

De Cultuurdienst zorgt voor een exceptionele kunst-expo, geheel passend in Oedelem met zijn rijke klei-geschiedenis. Twee Beernemse keramiekateliers, Perignem en Atelier Arena, voeren een conversatie met elkaar en met het verleden. In de exporuimte van het Schepenhuys ontmoet keramiek van de 20ste eeuw dat van de 21ste eeuw. Perignem was jarenlang dé referentie van de keramische kunst in België. Elisabeth Vandeweghe laat de bezoeker nogmaals kennis maken met de intussen iconische werken. De jonge Ann-Sophie Ververken en Renaat Steurbaut werken in hun Atelier Arena met oervormen waarop ze hun eigen visie op functie en esthetiek loslaten.