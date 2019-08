Hector en Antoinette vieren 65 jaar samen BHT

31 augustus 2019

13u39 0 Beernem Hector Coppejans en Antoinette Van Hulle vierden zaterdag hun 65-jarig jubileum.

Hector is afkomstig van Assebroek en Antoinette van de Lijsterhoek in Beernem. Het koppel, dat in de Hugo Verrieststraat in Beernem woont, heeft 6 kinderen: 4 zonen en 2 dochters. Op de foto staan Hector en Antoinette met (van links naar rechts) schepen Claudio Saelens, burgemeester Jos Sypré en schepenen Jan Vanassche en Patricia Waerniers.