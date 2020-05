Handelaars krijgen 1.100 vlaggen van UNIZO: “Steun in moeilijke tijden” Bart Huysentruyt

18 mei 2020

09u21 0 Beernem De lokale afdeling van UNIZO Beernem heeft de handelaars in de gemeente liefst 1.100 vlaggen gegeven. Daarop staat de boodschap #VANBRNM als teken van solidariteit en samenhorigheid.

“We bedachten een vlaggenactie die we met de steun van gemeente Beernem en enkele partners konden waarmaken”, zegt Karel Baeke. “Afgelopen week brachten we de meer dan duizend vlaggen, gesierd met beer en hashtag, aan de man in Oedelem, Sint-Joris, Oostveld en Beernem. Vooral inwoners langs de grote invalswegen en verkeersassen kregen een vlag met bijhorende brief in de bus. De bedoeling is om de witte vlag zichtbaar en aanwezig in het straatbeeld te krijgen, als steun in moeilijke tijden, maar ook later, als symbool van samenhorigheid bij festiviteiten.” De vlag zal ook zichtbaar zijn aan onder meer het gemeentehuis, Schepenhuys, de sporthallen en het OC De Kleine Beer. UNIZO Beernem hoopt zo de eigen gemeente en de lokale economie in de kijker te zetten, ook tijdens de huidige crisis.