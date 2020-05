Haag bij carwash vat vuur Siebe De Voogt

08 mei 2020

13u48 0 Beernem In de Bruggestraat in Oedelem is vrijdagmiddag een haag in brand gevlogen op de parking van een carwash. De brandweer had de situatie snel onder controle.

Het incident vond rond 11.45 uur plaats. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, had een deel van een haag vuur gevat. Wat precies misliep, is niet duidelijk. De carwash werd in gereedheid gebracht, omdat ze vanaf maandag weer open mag. De brandweer kon de vlammen snel blussen. Niemand raakte gewond.