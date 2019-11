Exclusief voor abonnees Grootvader krijgt voorwaardelijke straf voor aanranding kleindochter (7) Redactie

26 november 2019

Een 58-jarige man uit Beernem heeft een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen voor de aanranding van z'n kleindochter. Het meisje was amper 7 jaar oud. De feiten speelden zich af tussen 1 januari en 1 augustus 2017. De kleindochter woonde toen bij haar opa. "Op een zondagmorgen kwam het meisje bij de beklaagde in bed om spelletjes op z'n gsm te spelen", vertelde de procureur. "Ze werd aangerand. Nadien speelden zich nog gelijkaardige feiten af." Het parket noemde het gedrag van C.V. verwerpelijk. "Hij liet zelfs uitschijnen dat het slachtoffer zelf grensoverschrijdend gedrag had gesteld." C.V. drukte tijdens de zitting wél zijn spijt uit. (SDVO)